За сутки в Москве выявили 1 734 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за минувшие сутки зафиксировали 1 734 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали 160 человек, вылечились 2 234 пациента, скончались от коронавируса 7 граждан.

Всего в Москве было выявлено 3 454 279 случаев, выздоровели 3 257 324 человека, умерли 48 360 пациентов.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания. Эксперт рассказал, что при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.



Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 57% за прошедший месяц – ВОЗ

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