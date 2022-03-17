В Москве за сутки госпитализированы 208 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 208 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 165 человек, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа в столице выздоровело еще 2 005 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших составило 2 528 385.

За сутки в Москве выявили 1 352 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 42 человека.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что более 99% случаев коронавируса в России приходится на "Омикрон"-штамм. Специалист также не исключила, что "Дельта"-штамм может совсем исчезнуть. По ее словам, именно этот процесс и наблюдается в настоящее время.