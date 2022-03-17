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общество

11:03

В России за сутки госпитализировали 5 008 человек с коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за минувшие сутки госпитализировали 5 008 человек с COVID-19. Это на 15,8% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций снизилось в 60 регионах, ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, увеличение количества госпитализаций произошло в 22 регионах.

От последствий COVID-19 за сутки скончался 561 человек, при этом выздоровели 112 614. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 34 819 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 804, Санкт-Петербург – 1 560, Москву – 1 352, Башкирию – 1 205, Иркутскую область – 1 126.

В стране с начала пандемии выявлено 17 484 257 случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 15 934 645.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России постепенно снижается коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, этот показатель теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя еще месяц назад он превышал 60%. По словам эксперта, чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность от заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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