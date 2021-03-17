В России выявили 8 998 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 8 998 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В том числе выявлено 1 018 (11,3%) случаев заболевания без клинических проявлений.
В Москве зарегистрировали 1 201 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 927, в Московской области – 436, в Нижегородской области – 352, в Ростовской области – 241.
Всего в РФ с начала пандемии зафиксировано 4 418 436 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Тыве, Магаданской области, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Ингушетии, Еврейской автономной области.
За последние сутки в России подтверждено 427 случаев смерти из-за COVID-19. За весь период по стране умерли 93 364 человека.
Кроме того, за прошедшие сутки выписали 10 755 человек. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 4 024 975 пациентов.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее рассказала об улучшении ситуации по коронавирусу в стране. При этом специалист подчеркнула, что осторожность по-прежнему необходима.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.
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