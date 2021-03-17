Синоптики спрогнозировали облачную погоду с осадками 17 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода со слабым снегом ожидается в Москве и Московской области в среду, 17 марта. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным специалистов, столичный регион окажется на северо-восточной периферии циклона.

"Ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от ноля до плюс 2 градусов, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – уточнили метеорологи.

17 марта также вероятно дальнейшее понижение атмосферного давления – к середине дня этот показатель будет равен 746 миллиметрам ртутного столба. Влажность воздуха составит около 75%.

По прогнозу метеорологов, в Москве до конца месяца не растает снег. Несмотря на положительную температуру днем, таянию осадков помешают новые снегопады и отрицательные температуры по ночам во второй половине марта.

