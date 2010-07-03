Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 17 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 17 марта, в столице и области ожидаются облачная погода, небольшой дождь и до 7 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в мегаполисе воздух прогреется до 5 градусов, а в Подмосковье до 7 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Как отмечают метеорологи, температура воздуха превысит обычные для этого времени показатели на несколько градусов.

Ожидается, что климатическая весна придет в столицу не раньше середины апреля. Примерно в этот период растает весь снег.