В ГД внесен проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми

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Законопроект о запрете повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5% внесен в ГД депутатами от ЛДПР и сенаторами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Ограничение коснется легковых такси в том случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства (ДУУ).

"Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами", – дополняется в пояснительной записке.

В документе уточняется, что фрахтователь указывает на необходимость наличия ДУУ, что приводит к увеличению стоимости перевозки до 50% от общей цены услуги. Это, по мнению депутатов, приводит к снижению доступности услуг легкового такси, поскольку большая часть транспортных средств не оборудована такими устройствами.

С начала 2024 года стоимость поездок на такси в РФ увеличилась сразу на 13,8%, говорилось в данных Росстата. Но в более чем 70 субъектах России цена перевозок выросла в среднем на 30%, добавляли в Общественном совете по развитию такси. Особо сильно в стране выросли "детские тарифы".

