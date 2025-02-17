Психолог Кононов: руки в карманах говорят о желании доминировать в общении

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Привычка держать руки в карманах говорит о стремлении доминировать в общении, сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александра Кононова.

"Можно вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, всем своим видом демонстрируя превосходство", – отметил специалист.

Когда человек оставляет большие пальцы рук поверх кармана, он показывает жест превосходства. Он же может показывать и неуверенность в себе, предупредил Кононов. Кроме того, руки в карманах могут говорить о желании скрыть свои истинные намерения или о скуке.

"Руки в карманах, тем более если в них есть ключи, брелок, зажигалка, дают человеку возможность занять себя, то есть косвенно указывают, что ему скучно и неинтересно происходящее вокруг него", – подчеркнул эксперт.

Обычно открытые ладони ассоциируются у людей с доверием, но спрятанные руки говорят о внутреннем напряжении и стремлении контролировать эмоции, подчеркнул эксперт.

"Ведь известно, что любое приветствие связано с демонстрацией открытой ладони или даже двух рук", – резюмировал Кононов.

Ранее врачи рассказывали, что изменения в походке могут стать сигналом о нарушении в работе мозга. Шаркающая походка может свидетельствовать о том, что у человека паркинсонизм. При таком движении человек начинает горбиться и немного сгибать ноги. Больной словно начинает падать и пытаться идти вперед, чтобы этого не произошло.

