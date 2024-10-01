Врач Шохирев: шаркающая походка указывает на паркинсонизм

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Изменения в походке могут стать сигналом о нарушении в работе мозга. Так, например, шаркающая походка может свидетельствовать о том, что у человека паркинсонизм – состояние, при котором непроизвольно дрожат конечности и голова. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач – травматолог-ортопед Роман Шохирев.

"Распознать паркинсоническую, или шаркающую, походку можно по следующим признакам: спина пациента сгорблена, его ноги находятся в полусогнутом состоянии, а руки – в согнутом, при этом можно заметить тремор покоя", – отметил врач.

При этом движение больной паркинсонизмом начинает, наклонившись вперед, "словно падает и пытается идти вперед, чтобы этого не произошло".

Кроме того, походка может измениться при поражении мозжечка. У людей с таким диагнозом неуверенная атаксическая, или "пьяная", походка, которая характеризуется широко расставленными ногами, шагами разной длины и колебаниями из стороны в сторону. Среди одной из причин такой походки могут быть рассеянный склероз, алкоголизм или опухоли.

"Диагностика походки всегда проходит между двумя областями: неврологической и ортопедической патологией. Например, после инсульта человек может идти с рукой, которая будет согнута в локте, запястье или с согнутыми пальцами, подобные изменения наблюдаются и в нижних конечностях, это может говорить о спазме отдельных групп мышц", – добавил Шохирев.

Ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала причины изменения походки. Среди них – ортопедические заболевания, неврологические состояния и даже образ жизни.