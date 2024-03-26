Психолог рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений

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Дыхательные техники могут помочь человеку преодолеть страх публичных выступлений, придать уверенности и снизить уровень тревоги. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

Специалист рассказала про прием, при котором нужно в течении каждых пяти секунд делать вдох, задерживать дыхание и постепенно выдыхать. При этом быстро побороть страх публичных выступлений можно с помощью консультаций со специалистом, уточнила она.

Дугенцова также посоветовала перечислять окружающие предметы, чтобы избавиться от волнения. Такой прием позволяет отвлечься и забыть про негативные мысли, объяснила психолог. По ее словам, страх перед публичными выступлениями испытывает большинство россиян, жители США и Европы реже страдают от этой фобии.

Это связано с тем, что российские школьники часто сталкиваются с порицаниями и критикой во время своих выступлений, подчеркнула специалист. Например, страх появляется, когда ребенка вызывают к доске и спрашивают материал, который он не выучил.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что некоторые дети испытывают скованность и застенчивость из-за заниженной самооценки, страха совершить ошибку и неуверенности в себе. По ее данным, в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все выходит и за это он может получить наказание от родителей.

Между тем психолог Екатерина Игонина заявила, что весна – идеальное время, чтобы проанализировать свое внутреннее состояние и определить цели. Начать перемены стоит с оценки того, что именно следует улучшить, но важно обойтись без самоуничижения и чрезмерной критики, поделилась эксперт.