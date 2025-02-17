Диетолог Писарева опровергла миф о вреде картофеля

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Картофель не является вредным продуктом, как его называют. Наоборот, он богат витаминами, заявила в разговоре с News.ru диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По словам эксперта, крахмал в овоще перерабатывается медленно и не вызывает резких скачков сахара в крови, что помогает контролировать аппетит.

Кроме того, уточнила она, калорийность картофеля невысока: на 100 граммов 80 килокалорий. Однако важен и способ его приготовления. Например, отварной картофель с небольшим количеством соли можно считать полезным. Жаренная до черной корочки картошка с большим количеством масла и соли становится уже высококалорийным блюдом, заключила Писарева.

Ранее гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова сообщила, что картофель положительно влияет на сосуды и сердце. С ее слов, овощ считается хорошим источником калия. Особенно его много в запеченном картофеле, а также приготовленном на пару или в фольге.