Биолог Лялина заявила, что вареные яйца являются самыми полезными для здоровья

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Яйца являются одним из наиболее доступных и полезных продуктов в рационе. При этом все способы их приготовления одинаково ценны, но самыми полезными остаются вареные яйца, рассказала в беседе с Life.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Вареные яйца всмятку или вкрутую сохраняют максимальное количество витаминов и легко усваиваются. Не менее полезными окажутся яйца пашот, поскольку при их приготовлении не требуется масла. По этой же причине полезным будет омлет на пару или без добавления жиров.

Менее предпочтительным вариантом приготовления считается жареная яичница в масле. Эксперт пояснила, что при этом образуются вредные соединения.

Специалист объяснила, что в яйцах содержится полноценный белок, в который входят девять незаменимых аминокислот. Кроме того, в составе этого белка присутствует холин, имеющий большое значение в работе мозга и нервной системы. Вместе с тем яйца богаты витаминами A, D, E, группы B и такими минералами, как железо, цинк, селен, фосфор, и антиоксидантами.

При этом специалист обратила внимание, что ранее бытовал миф, в соответствии с которым употребление яиц якобы ведет к повышению уровня холестерина. Тем не менее современные исследования позволили установить, что яйца не оказывают негативное влияние на организм большинства людей, а наоборот, могут повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Однако для людей, страдающих от диабета или имеющих предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, чрезмерное употребление яиц, то есть более 7 штук в неделю, может стать причиной растущего риска проблем с сердцем. Также биолог призвала не забывать, что сырые яйца могут содержать сальмонеллу и в связи с этим их можно употреблять в таком виде только из проверенных источников или после термической обработки.

Здоровые же люди могут употреблять по 1–2 яйца в день, не нанося вред своему организму. Тем, кто следит за уровнем холестерина, можно съедать до 4–5 яиц в неделю, а спортсменам стоит добавлять в рацион до 3–4 яиц в день при отсутствии противопоказаний. При этом на ночь лучше съедать только белок, без желтка, рекомендовала эксперт.

Не менее популярном продуктом является хлеб. Диетолог Оксана Михалева рассказала, что его можно есть каждый день в случае отсутствия противопоказаний, однако от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться. Ежедневная норма потребления хлеба для здорового взрослого человека составляет 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного, пояснила она.