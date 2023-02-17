В Москве за сутки выявили 3 196 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 3 196 случаев заболевания коронавирусом, скончались 11 человек. Об этом говорится в сводке на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки – 3 196, госпитализированы 153 человека, выздоровели 3 028 человек, 11 человек умерли", – отмечается в сообщении.

В четверг, 16 февраля, заболели 3 782 человека. Всего с начала пандемии в столице выявили 3 394 089 случаев заражений, выздоровели 3 190 659 пациентов, скончались 48 079 человек.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что на территории России за прошедшие сутки выявили 15 359 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли 38 пациентов, госпитализировали 1 510 человек.

Ранее говорилось, что в России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в их числе грипп и коронавирус. Тест способен менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний. Для анализа используют ротоглоточные или носоглоточные мазки. Точность определения составляет до 97%.

В РФ выявили 15 359 случаев заражения COVID-19 за сутки

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