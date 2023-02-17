В РФ за сутки выявили 15 359 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории России за прошедшие сутки выявили 15 359 случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки умерли 38 пациентов, госпитализировали 1 510 человек. Выздоровели от коронавируса 11 245 граждан.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 22 137 084 случая заражения инфекцией.

В предыдущие сутки на территории России зафиксировали 14 740 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, умерли 37 человек от этого заболевания.

Также в Москве накануне зафиксировали 3 782 новых случая COVID-19, 11 человек умерли, еще 174 пациентам потребовалась госпитализация.



Заболеваемость выросла в РФ на 30,5% – Оперштаб

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!