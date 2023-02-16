13:02Общество
В Москве за сутки зафиксировали 3 782 случая коронавируса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 3 782 новых случая COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
За день зафиксировали 11 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 174 пациентам. Вылечились от коронавируса 2 987 человек.
Всего с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 390 893 случая COVID-19. За этот период выздоровел 3 187 631 человек, умерли 48 068.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рост уровня заболеваемости коронавирусом в России стал предсказуемым. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, РФ проходит новый пик заболеваемости COVID-19.
В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!