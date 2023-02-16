В РФ за сутки выявили 14 740 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа на территории России зарегистрировали 14 740 новых случаев заражения COVID-19. От этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки было зафиксировано 37 летальных исходов. Количество выздоровлений за день выросло на 11 140 против 12 071 днем ранее.

В общей сложности с начала коронавирусной пандемии было зафиксировано 22 121 725 случаев заражения, смертей – 395 689. Выздоровели за весь период 21 472 809 пациентов.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения поделились, что количество случаев заражения COVID-19 и смертей от него во всем мире снизилось на 92 и 47% соответственно за последние 28 суток.

В общей сложности на 12 февраля в мире зафиксировали свыше 755 миллионов случаев заболевания и более 6,8 миллиона летальных исходов.

В Москве за сутки выявили 3 862 случая заражения COVID-19

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