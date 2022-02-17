В Минтруде заявили, что ночная работа должна оплачиваться в повышенном размере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночное время каждый час работы должен оплачиваться в повышенном размере, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты в Instagram.

"По ТК ночное время – это время с 22 часов до 6 часов. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере – плюс не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы)", – говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что к работе в ночное время нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений, и спортсменов.

Кроме того, некоторые сотрудники могут отказаться от работы по ночам. Это женщины с детьми до трех лет, инвалиды или граждане, воспитывающие детей-инвалидов, сотрудники, ухаживающие за больными членами их семей.

Также отказаться от работы по такому графику могут родители-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет, родитель, имеющий ребенка до 14 лет в случае, если второй родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет. Эти категории сотрудников можно привлечь к работе по ночам только с их письменного согласия.

Ранее сообщалось, что в России планируют пересмотреть механизм начисления пособий по безработице. Соответствующую инициативу выдвинули в Минтруде. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму во время осенней сессии.

Планируется, что в новом документе закрепят статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для таких работников будут введены нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг. Также окажутся закреплены доступ граждан к пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам.

