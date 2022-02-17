В РФ предложили выделить молодежи по 10 тыс рублей для стартового пенсионного капитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил выделить молодым людям по 10 тысяч рублей стартового пенсионного капитала. Об этом сообщает газета "Известия".

Союз предложил государству пополнить нулевые счета трудящейся молодежи. Последние остались без накоплений пенсионного страхования из-за моратория, который был объявлен в 2014 году.

Председатель РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Сергей Беляков пояснил, что сейчас молодые люди не откладывают на будущую пенсию. Мотивировать их для этого можно с помощью софинансирования и стартового капитала.

"И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета", – выразил мнение Беляков.

Также предлагается ввести государственное софинансирование добровольных взносов для всех застрахованных людей. РСПП направил предложение в правительство, Центробанк и профильные ведомства.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша рассказал, что точный размер пенсии можно рассчитать самостоятельно по специальной формуле. Он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества.