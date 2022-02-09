ПФР изменил правила получения страховых пенсий по потере кормильца

Фото: depositphotos/gutaper

Получателям страховых пенсий по потере кормильца старше 80 лет больше не требуется обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР), чтобы изменить вид пенсии на страховую по старости. С 2022 года специалисты региональных отделений ПФР изучают все пенсионные дела и сами меняют вид пенсионного обеспечения, если перевод одной пенсии в другую может увеличить размер выплаты. Об этом со ссылкой на специалистов отделения ПФР по Хакасии сообщает "Российская газета".

Ранее для смены вида пенсии человек должен был лично обратиться в ПФР и подать заявление. Для многих пожилых граждан процесс оказывался весьма затруднительным.

Специалисты напомнили, что фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза по достижении 80 лет. В результате человек получает две таких выплаты с учетом индексации, что составляет 12 802 рубля. Выплачивается и страховая часть пенсии, которая начисляется с учетом имеющегося стажа и среднемесячного заработка гражданина.

Вместе с тем страховая пенсия по потере кормильца равна половине от размера фиксированной выплаты и страховой части пенсии умершего. В результате для пожилых граждан переход с пенсии по потере кормильца на пенсию по старости оказывается выгодным в большинстве случаев.

Ранее сообщалось, что 7 февраля вступил в силу закон, позволяющий представителям коренных малочисленных народов Севера получать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. Это дает возможность людям, относящимся к данной категории граждан, не обращаться лично в ПФР.

До появления нового закона людям приходилось посещать территориальный орган Пенсионного фонда, чтобы предоставить в клиентские службы документы, подтверждающие принадлежность к коренным малочисленным народам Севера.