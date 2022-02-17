Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в РФ в июне

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков заявил о возможном новом всплеске заболеваемости коронавирусом в начале лета 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что распространение заболеваемости продолжится до лета, но в медленном темпе, в затухающем виде. Уменьшение числа новых случаев будет более пологим в сравнении с взрывным ростом количества больных.

"По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас", – отметил Боровков.

В качестве фактора распространения коронавируса специалист назвал туризм, в особенности это касается Санкт-Петербурга: путешественники будут приезжать в период белых ночей и могут спровоцировать шестую волну COVID-19.

На данный момент математическая модель новых случаев коронавируса для Москвы и Санкт-Петербурга сформирована только до лета, добавил Алексей Боровков. Он уточнил, что более долгосрочные прогнозы несостоятельны из-за большого числа переменных.

В феврале главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объявил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса.

14 февраля он заявил, что заболеваемость COVID-19 постепенно пойдет на спад. Данную тенденцию эксперт объяснил тем, что размножение вируса приводит к мутациям, а это провоцирует снижение активности штамма.