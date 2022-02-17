В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в Москве госпитализировали 955 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 602 пациента, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа вылечились еще 42 439 человек. В общей сложности число выздоровевших увеличилось до 2 324 231.

За сутки в столице выявили 9 705 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 85 человек.

Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study рассказал, что "Омикрон"-штамм коронавируса может вызывать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку он способен оседать не только в носу, но и в кишечнике.

По его словам, самые распространенные желудочно-кишечные симптомы у инфицированных – вздутие, боль в животе, тошнота, рвота, диарея и изжога.

