Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новая отечественная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости.
Гинцбург уточнил, что данная вакцина будет содержать вирусоподобные частицы. Она будет вводиться дважды для размножения клеток памяти и повышения специфичности антител.
"Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делаются фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", – пояснил эксперт.
Ранее министерство здравоохранения РФ разрешило Центру имени Гамалеи проводить исследования новой вакцины против коронавируса. В ходе испытаний специалисты произведут оценку переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо.
В исследовании примут участие 600 человек. Оно завершится в декабре 2022 года.
Антитела к COVID-19 передаются младенцам с молоком матери – Гинцбург
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: