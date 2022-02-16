Новая вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной – Гинцбург

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Новая отечественная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что данная вакцина будет содержать вирусоподобные частицы. Она будет вводиться дважды для размножения клеток памяти и повышения специфичности антител.

"Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делаются фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", – пояснил эксперт.

Ранее министерство здравоохранения РФ разрешило Центру имени Гамалеи проводить исследования новой вакцины против коронавируса. В ходе испытаний специалисты произведут оценку переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо.

В исследовании примут участие 600 человек. Оно завершится в декабре 2022 года.

