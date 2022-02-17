Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

11:18

В РФ за сутки госпитализировали 18 090 человек с коронавирусом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за прошедшие сутки госпитализировали 18 090 человек с коронавирусом, что на 7,6% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 58 регионах, рост зафиксирован в 27 субъектах.

За последние сутки от коронавируса вылечились 185 082 человека. При этом умерли за сутки 790 человек, также выявлено 180 622 новых случая заражения COVID-19.

В частности, в Санкт-Петербурге подтвердили 16 595 новых случаев коронавируса, в Москве – 9 705, Красноярском крае – 7 617, Пермском крае – 5 305, Воронежской области – 5 095, Новосибирской области – 5 043.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также он отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.

Психоковид может развиться у переболевших COVID-19 – медики

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать