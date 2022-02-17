В РФ за сутки госпитализировали 18 090 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за прошедшие сутки госпитализировали 18 090 человек с коронавирусом, что на 7,6% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 58 регионах, рост зафиксирован в 27 субъектах.

За последние сутки от коронавируса вылечились 185 082 человека. При этом умерли за сутки 790 человек, также выявлено 180 622 новых случая заражения COVID-19.

В частности, в Санкт-Петербурге подтвердили 16 595 новых случаев коронавируса, в Москве – 9 705, Красноярском крае – 7 617, Пермском крае – 5 305, Воронежской области – 5 095, Новосибирской области – 5 043.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также он отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.

