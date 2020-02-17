В Большом театре прокомментировали заявление Волочковой

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Большой театр передал все документы, необходимые для получения пенсии, адвокату балерины Анастасии Волочковой еще в прошлом году. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе театра.

Ранее Волочкова заявила, что Большой театр не хочет отдавать трудовую книжку балерине и выплачивать ей пенсию. Чтобы восстановить справедливость, артистка намеревается пойти в суд.

"По российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство – Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы. Большой театр подготовил и предоставил пакет документов, который был передан 31.10.2019 адвокату Анастасии Волочковой, господину Виктору Швецу, по генеральной доверенности. Дополнительных обращений от ее представителей в театр не поступало", – рассказали в Большом театре.

В пресс-службе также добавили, что после скандального восстановления в театре в 2003 году балерина на работе ни разу не появилась. "Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания", – сообщили Москве 24 в Большом театре.