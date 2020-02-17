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Общество

13:50

Волочкова намерена судиться с Большим театром

общество суды

Анастасия Волочкова готовится к суду с Большим театром

Анастасия Волочкова готовится к очередному суду с Большим театром. На этот раз балерина заявила, что ей отказывают в выплате заслуженной пенсии.

Отмечается, что она уже наняла адвоката, чтобы тот защищал ее интересы. Однако на все его слова был дан один ответ: "Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова была солисткой".

Сама балерина не выступает на сцене Большого с 2003 года. Сейчас ей 44 года – фактически она на пенсии уже 6 лет.

В свою очередь, в Большом театре эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее Волочкова сообщила о своей свадьбе. Громкое заявление о замужестве она сделала на своем дне рождения, однако личность избранника раскрывать не стала, заявив, что он красивый, стройный и никогда не был в браке.

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