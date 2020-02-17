Историк раскритиковал идею отказа России от правопреемства СССР

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Прошлое России нельзя разделять на "хорошее" и "плохое", а удаление из него "неправильных" отрезков приведет к лишению народа истории, сообщил главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что выявление "хороших" и "плохих" периодов в истории России приведет к расколу в обществе. Это будет связано с тем, что мнения людей по поводу исторических эпох часто различаются.

"Кроме того, Россия имеет тысячелетнюю историю, в ней были самые разные периоды и правители. И если начать высекать из этой истории какие-то отрезки, которые с сегодняшних позиций кажутся неправильными, то мы фактически можем лишиться вообще всей своей истории, всего прошлого", – сказал Рудаков.

Он добавил, что Россия считается правопреемником и положительных, и отрицательных моментов, связанных с существованием Советского Союза.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский сказал, что Россию не стоит считать правопреемницей СССР, а также назвал Советский Союз незаконно созданным государством. Он отметил, что Россия не должна быть связана с тоталитарными преступлениями ни лично, ни через правопреемство.