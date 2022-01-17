Врач назвал озноб и диарею симптомами "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин заявил, что "Омикрон"-штамм лишен характерных симптомов. Об этом сообщает "Лента.ру".
Специалист отметил, что без теста отделить один штамм от другого не получится. Заражение "Омикрон"-штаммом также сопровождается снижением запаха и изменением обоняния, а также исчезновением вкуса.
"Это легкая простуда, в первую очередь – ощущение разбитости, слабости, озноба, повышение температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк – реже", – заявил Ашихмин.
Привитые от коронавируса люди могут испытывать кратковременное повышение температуры и озноб. При этом на следующий день заболевший может ощущать себя уже здоровым.
Ярослав Ашихмин подчеркнул, что населению стоит прививаться от коронавируса "Спутником V". Вариант, при котором заболевание переносится без защиты, опасен летальным исходом или сложным постковидным синдромом.
Врач и телеведущий Александр Мясников ранее назвал категорию людей, для которых не опасен новый штамм коронавируса "Омикрон". Более устойчивы перед заражением те граждане, чей иммунитет способен бороться с острыми респираторными заболеваниями.
В конце января может пойти снижение заболеваемости "Омикроном" в России
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