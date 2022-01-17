Мокрый снег и сильный ветер могут нарушить жизнеобеспечение почти всех регионов ЦФО

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Мокрый снег и сильный ветер могут нарушить работу систем жизнеобеспечения на территории Центрального федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что погода испортится с 17 по 24 января. Прогнозируются сильный снег и ветер, а также гололедица.

Такая же ситуация может сложиться на территории Адыгеи, Крыма, Краснодарского, Камчатского края, Ростовской, Сахалинской, Челябинской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов.

В целом погода во второй половине зимы в России будет неоднородной, с чередованием теплых и холодных аномалий. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что затоки теплого воздуха из азиатской части будут сменяться затоками холодного воздуха из Арктики.

Синоптик также напомнил, что в России март традиционно является зимним месяцем, из-за чего ждать прихода весенней погоды первого марта не имеет смысла. Устойчивый переход температуры через ноль градусов должен произойти к 20-м числам марта.