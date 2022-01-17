Верховный суд объяснил, как делить имущество при разногласиях наследников

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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда на примере случая в Крыму объяснила, как быть в случае разногласий наследников при разделе завещанного имущества. Об этом сообщает "Российская газета".
Один из жителей полуострова завещал сыну свою половину дома, однако его мать, супруга усопшего, с последней волей мужчины не согласилась и решила завещанную долю оспорить. Молодой человек объяснил в суде, что дом был куплен его родителями в 1970-х годах, однако собственницей с самого начала значилась его мать, сам же он жил там с рождения.
Истец выразил мнение, что часть дома должна быть включена в наследство как часть общего имущества супругов. Его мать же заявила, что ей на праве собственности принадлежит весь дом, а сын с внуками мешают ей в нем жить, из-за чего она вынуждена ютиться у дочери.
Симферопольский районный суд объединил иски родственников. В выселении молодого человека с детьми он отказал и признал за ним право собственности на часть дома, однако только на одну четвертую, а не на половину, поскольку на такую же обязательную долю имеет право его мать как инвалид.
Данное решение поддержал Верховный суд, однако сын решил его оспорить. В итоге было установлено, что районный суд не учел порядок наследования и поэтому неправильно рассчитал размер обязательной доли матери и доли сына. Теперь дело планируется пересмотреть.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже недвижимости, полученной в наследство. Он напомнил, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью или оплатив 13-процентный налог – такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.
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