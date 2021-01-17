Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Экстремальные морозы установятся на большей части России в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.
На европейской части страны отклонение от нормы составит до 15 градусов, на азиатской – до 18. По данным синоптика, в Центральном федеральном округе температура воздуха будет ниже нормы на 6–12 градусов до 20 января. Минимальные температуры установятся в диапазоне от минус 20 до минус 30 градусов.
"В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20–30, местами минус 32, аномалия на 6–12 (градусов) тоже ниже нормы", – отметил Вильфанд, добавив, что в Гидрометцентре выпустили предупреждение об "аномально холодной" погоде.
В Северо-Западном федеральном округе также установятся температуры ниже нормы. Это касается Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областей. В этих регионах температура воздуха будет от минус 23 до минус 26.
Кроме того, аномалии затронут и Южный федеральный округ. Там ожидается от минус 21 до минус 15 градусов. Минус 10 прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе. Этот показатель является ниже нормы на 6–12 градусов, отметил специалист.
Он добавил, что морозы в 30–42 градуса ждут жителей Урала – Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.
"Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40–53. Такая температура ниже нормы на 8–18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10–20 градусов, до минус 51 градуса", – отметил Вильфанд.
В Якутии, по его словам, морозы достигнут минус 56 градусов, а в Хабаровском крае ожидается от минус 45 до минус 50, на Чукотке до –51.
Ранее Вильфанд рассказал, что в центральной части Европейской России в ближайшие три дня будет наблюдаться аномально холодная погода.
Ближайшие три дня будут самыми холодными в Европейской части России
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