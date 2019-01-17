Снег, ветер, оттепель? Какая погода ждет москвичей в пятницу

В последний день рабочей недели в московском регионе ожидается небольшой снег с сильным ветром, порывы которого достигнут от 13 до 18 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, 18 января в городе будет облачно. В Москве температура воздуха составит от нуля до двух градусов мороза, а в Подмосковье термометры покажут от трех градусов ниже нуля до двух градусов тепла.
На дорогах возможно образование гололедицы. Уже сегодня на уборку улиц вышли около семи тысяч единиц спецтехники. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, рабочие провели противогололедную обработку дорог и общественных пространств. В ночь на пятницу прирост снега составит до пяти сантиметров.
Столичные аэропорты сообщили о готовности работать в любых погодных условиях. 17 января почти 50 рейсов все же были задержаны или отменены в воздушных гаванях города.
Последствия пришедшего в четверг снегопада на Московской железной дороге устранят свыше 80 единиц спецтехники. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность движения поездов, на магистрали ведутся работы по очистке путей, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры от снега.
Убирать снег в Москве вышли 7 тысяч единиц техники
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