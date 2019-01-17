Читинцы ответили на предложение депутата отключать по ночам свет

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Жители бараков, которые депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать от электроснабжения, рассказали порталу Москва 24 о своем отношении к высказыванию. В руководстве гордумы уже пообещали разобраться в ситуации.

Так, например, жительница дома по Малой Кенонской улице Александра отрицает, что большинство жильцов пользуется электричеством для отопления. "У меня, как и у всех проживающих в бараках, есть печное отопление. Задолженности нет, а это высказывание просто ужасно. Мы тоже живые люди, я и сама часто ночью просыпаюсь, без света вообще никак", – рассказала девушка.

Константин уже переехал из своей квартиры в бараке, но поддерживает связь с соседями. "Мы переехали, потому что жить там невозможно, холодно, нижняя часть бревен просто сгнила, дом давно признан аварийным. Конечно, есть люди, которые отапливают электричеством. Там бабушка живет одна, ей за 80 лет, дрова она самостоятельно не натаскает", – поясняет Константин.

По его словам, в бараках проживает отнюдь не пара семей. "Только по центральному району до четырехсот людей ждут переселения, а по всему городу примерно 500 домов", – рассказал он.

Глава городского округа, исполняющий полномочия председателя Думы Анатолий Михалев, комментируя порталу Москва 24 слова Борисовой, заявил, что не присутствовал при этом разговоре, но пообещал разобраться с ситуацией. "Материалы заседания комитета я еще не видел. Конечно, разбирательство проведем", – заверил он.

Ранее стало известно, что депутат читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках. Как сообщил портал "Чита.ру", высказывание прозвучало на заседании комитета ЖКХ 17 января. "По логике им надо на ночь отключать этот свет, как на дачах. И все – не будут топить", – сказала Борисова. Свое предложение парламентарий обосновала тем, что якобы больше половины людей за свет не платят и отапливаются за счет электроэнергии.

Резкие высказывания чиновников не первый раз попадают в СМИ. Ольга Глацких, бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области, ушла в отставку после своего высказывания о государстве, которое "в принципе ничего не должно" молодым людям, "а должны родители".

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". На замечание о том, что в России длинная зима, и люди не могут наедаться впрок, например, овощами, уже бывший чиновник ответила: "Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково".

Опубликованная запись спора набрала порядка одного миллиона просмотров на YouTube, и спустя короткое время начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова заявила о том, что министр отправлена в отставку.

