Плюшевый поросенок и икра: что забывали москвичи в такси в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период новогодних праздников москвичи чаще всего забывали в такси санки, елки, коньки и фейерверки. Среди забытых вещей также нашелся один плюшевый поросенок и банка красной икры. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс.Такси".

"Мы изучили обращения, которые поступили в службу поддержки "Яндекс.Такси" в период с середины декабря до конца январских каникул, и нашли там много интересного. Это 28 санок, 18 елок, четыре фейерверка, одна плюшевая свинья, 11 пар коньков, одна банка красной икры, десять бутылок вина и 62 новогодних подарка", – говорится в сообщении сервиса, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе напомнили, что самым быстрым способом вернуть забытую в такси вещь является звонок водителю. Его номер сохраняется в истории заказов в течение суток после поездки. Также можно связаться со службой поддержки.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники москвичи и гости столицы чаще всего забывали в салонах автобусов, в зданиях автовокзалов и автостанций перчатки, варежки и шапки, сообщили в Мострансавто.

"Своих владельцев нашли несколько потерянных мобильных телефонов, портмоне и папок с документами, а также студенческих билетов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в праздничные дни рейсы предприятия были выполнены более чем на 99 процентов.

Ранее стало известно, что с начала новогодних каникул пассажиры столичного метрополитена забыли более 200 различных предметов. Среди самых необычных – борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами.