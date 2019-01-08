Более 200 вещей забыли пассажиры в метро с начала праздников

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пассажиры столичного метрополитена забыли более 200 различных предметов с начала новогодних каникул. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московской подземки.

"Среди самых необычных – борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами, а также ледянки, коньки и детская коляска", – говорится в сообщении.

Как отмечается, половина потерянных пассажирами вещей за праздники, уже возвращена своим владельцам, но за бородой и посохом пока никто не обращался.

Все вещи, найденные в метро, передаются на склад забытых вещей. Склад находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Вещи хранят на складе в течение шести месяцев с момента их регистрации.

Ранее сообщалось, что около 425 тысяч пассажиров воспользовались столичным общественным транспортом в ночь с 6 на 7 января. Метро и Московское центральное кольцо работали до 2:00, автобусы − до 3:00, также курсировали регулярные ночные маршруты.