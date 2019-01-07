Более 400 тысяч человек перевез городской транспорт Москвы в ночь на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 425 тысяч пассажиров воспользовались столичным общественным транспортом в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что "по традиции в Рождество городской транспорт работал дольше обычного". "Метро и Московское центральное кольцо − до 2:00, автобусы − до 3:00, ходили регулярные ночные маршруты". − уточнил он. По словам Собянина, за рождественскую ночь столичный общественный транспорт перевез в общей сложности 425 тысяч человек.

По традиции в #Рождество городской транспорт работал дольше обычного. #Мосметро и #МЦК - до 2:00, автобусы - до 3:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров. Спасибо сотрудникам @DtRoad, которые работали в эти праздничные дни без выходных. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 января 2019 г.

Мэр также выразил благодарность сотрудникам транспортного комплекса Москвы, которые в праздники работали без выходных, чтобы обеспечить комфортные перевозки для горожан и гостей столицы.