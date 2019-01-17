Гололед и метели придут в Москву в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

На смену почти бесснежной погоде в столице 17 января придет новый циклон, который принесет с собой метели и гололед. При этом порывы ветра составят от 12 до 17 метров в секунду, предупреждает Гидрометцентр.

В связи с климатическими изменениями в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве и области будет облачно. Атмосферное давление начнет понижаться в течение дня и остановится на отметке в 730 миллиметров ртутного столба.

В городе ожидается от одного до трех градусов ниже нуля. А в разных районах области термометры покажут от нуля до пяти градусов мороза.

По прогнозам, метель сохранится в столичном регионе и в ночь на пятницу. Ближе к Крещению в Москве немного похолодает, а на дорогах образуется гололедица.

До конца недели погодные условия в столичном регионе будут нелетными. Накануне по этой причине в аэропортах города было задержано или отменено почти 30 рейсов.

