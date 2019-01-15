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15 января, 23:31

Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

транспорт

15 января, 23:31

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Вылет около 30 самолетов был отменен или задержан в аэропортах столицы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково задержано восемь рейсов. В то же время в Домодедово вовремя не вылетели только три самолета. При этом 11 рейсов были отменены.

В Шереметьево отмененных нет, зато задерживаются пять рейсов.

Минувшей ночью в столичных воздушных гаванях также были отменены или задержаны порядка трех десятков рейсов. По утверждению синоптиков, нелетная погода задержится в регионе на всю неделю. Циклон принесет с собой непрекращающиеся снегопады. Уже со среды температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться.

транспорт

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