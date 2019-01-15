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00:33

Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

транспорт

00:33

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что во Внукове задержано три рейса и пять отменено. Аэропорт Домодедово задержал два рейса и тринадцать отменил. В Шереметьеве задержано пять вылетов.

По словам синоптиков, нелетная погода продлится всю неделю. Циклон принесет с собой непрекращающиеся снегопады. Со среды температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на вторник, 15 января, из-за сильного ветра.

В ночь на вторник пойдет снег, местами возможна метель, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в городе составит -1... -3 градуса, по области – от нуля до -5. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами в порывах его скорость вырастет до 15 метров в секунду.

транспорт

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