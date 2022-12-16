Иранец ростом 64 сантиметра признан самым низким человеком в мире

Фото: guinnessworldrecords.com

20-летний иранец Афшин Эсмаил Гадерзаде стал самым низким человеком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рост мужчины составляет всего 64 сантиметра. Об этом сообщает UPI.

Родители Афшина отмечают, что при рождении он весил всего 600 граммов. Несмотря на негативные прогнозы врачей, мальчик смог выжить.

Мужчина признается, что совершенно не комплексует из-за этой особенности.

"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы уместиться в его ладонях", – шутит Гадерзаде.

Мужчина жалуется, что из-за физических особенностей ему трудно найти работу. Однако он надеется, что приобретенная слава поможет ему финансово поддерживать семью.

"Я мечтаю помочь своим родителям. Это всемирное признание позволит мне осуществить мою мечту", – сказал иранец.

Ранее жительницу штата Миннесота Диану Армстронг включили в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные ногти. Их длина составляет более 13 метров. Американка отращивает ногти уже более 25 лет. Самый длинный из них – на большом пальце правой руки. Его длина составляет 138,94 сантиметра.

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