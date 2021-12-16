В Пулково задержали мужчину за попытку въехать в РФ по паспорту брата-близнеца

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В аэропорту Пулково пограничники задержали иностранного гражданина, который пытался въехать в Россию по паспорту своего брата-близнеца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"При прохождении пограничного контроля выявлен гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году был закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет. Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу", – говорится в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное в сговоре.
Ранее сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который скрывался от правоохранителей в Германии.
Подозреваемый в октябре 2020 года совершил ДТП, в результате которого погибли 4 человека. С декабря 2020 года мужчина находился в международном розыске.
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