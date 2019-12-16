Путин подписал закон об ограничении выезда за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому экс-сотрудникам ФСБ временно запрещается выезжать за пределы страны на срок до пяти лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, подобное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок же принятия таких решений остается в компетенции ФСБ.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, по действующему закону уже существует временное ограничение права граждан на выезд за границу в том случае, если он служит в органах Федеральной службы безопасности. Новый же закон позволит расширить перечень ограничений на момент увольнения из органов.

Подобная мера принимается для обеспечения безопасности непосредственно сотрудников ФСБ, заключил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

Ранее президент подписал закон об отмене "банковского роуминга". В частности, речь идет о комиссии, которую банки получали за переводы между картами клиентов, зарегистрированных в разных регионах страны.