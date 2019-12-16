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Общество

12:38

Участник эксперимента по пересадке головы рассказал о судьбе проекта

общество наука

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов не планирует отказываться от операции, однако в настоящее время этот проект приостановлен. Об этом мужчина рассказал в интервью RT.

По его словам, итальянский нейрохирург Серджио Канаверо проводит "достаточно успешные" опыты с грызунами и вскоре будет готов приступить к операции. Мужчина также признал, что подобная операция является единственным возможным решением по спасению жизни.

С этической точки зрения пересадка головы не отличается от обычной трансплантации. "Ведь нет каких-то серьезных этических дискуссий в обществе по поводу пересадки органов: легких, печени, почек. Трансплантации такого рода давно стали привычными", – отметил Спиридонов.

Он добавил, что сейчас не планирует делать никакие операции, поскольку в его ситуации возможна лишь поддерживающая терапия или установка импланта в позвоночник. "Но это не срочная задача, так как мое состояние стабильно и я прекрасно себя чувствую: работаю восемь часов в офисе наравне с другими сотрудниками", – заключил программист.

Сейчас Валерий Спиридонов живет в США. Он поступил в университет Флориды на магистерский курс компьютерных технологий и занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. Мужчина женат, у него есть сын.

С детства россиянин страдает от мышечной атрофии – заболевания, при котором тело не может нормально развиваться. В связи с этим больной не может самостоятельно передвигаться.

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