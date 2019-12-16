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Общество

11:20

Перечислены самые востребованные профессии в 2020 году

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты рассказали, какие профессии окажутся востребованными в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда", которое провел сервис по подбору персонала "Работа.ру".

Оказалось, что среди наиболее популярных специальностей будут водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы. Среди узконаправленных отраслей – специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты – это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ряд профессий со временем будет трансформирован из-за появления новых технологий, однако в настоящее время опасаться этого не стоит, заверили авторы исследования.

Ранее были названы специальности с самыми быстрорастущими зарплатами. В этот список попали финансисты и некоторые другие специалисты.

Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

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