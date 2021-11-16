В Москве выявили 2 606 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за минувшие сутки выявили 2 606 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
За сутки госпитализировали 1 029 человек, скончались 97 заболевших. Еще 724 человека находятся на ИВЛ.
При этом за минувшие 24 часа в столице выздоровели 7 387 человек. Всего за все время пандемии COVID-19 переболели 1 695 190.
За последние сутки в России подтвердили 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Клинических проявлений не было в 2 438 случаях.
Всего с начала пандемии в России выявлено 9 145 912 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Калмыкия (0,11%), Москве (0,14%) и Республике Алтай (0,16%).
Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок в РФ до конца года
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