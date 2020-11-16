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Общество

15:37

Маленький сын Тодоренко и Топалова сломал руку

общество культура дети

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Двухлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова сломал руку, сообщает "Экспресс газета".

Об этом рассказала сама телеведущая, опубликовав в Instagram видео, на котором у ребенка загипсована левая рука. Подробности инцидента она не раскрыла.

Несколько дней назад Тодоренко намекнула о том, что с ребенком не все хорошо. Она написала, что, когда болеют дети, хочется поменяться с ними местами, а также попросила предложить ей варианты спокойных игр с ребенком.

5 декабря 2018 года бывшая ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко родила сына. Отцом ребенка стал ее муж певец Влад Топалов. Мальчика назвали Майклом.

О беременности Тодоренко СМИ узнали в мае того же года. В конце октября пара расписалась.

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