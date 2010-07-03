Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"

Фото: соцсети

Житель Владивостока Михаил Галин, которого не хотели пускать на борт самолета из-за слишком толстого кота, призвал "Аэрофлот" перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на инстаграм-аккаунт мужчины.

"Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе "Аэрофлота" на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет "Мили милосердия", который предусматривает бонусная программа", — написал Галин.

Пассажир также рассказал, что мили на свой бонусный счет он копил 14 лет, и ему бы не хотелось, чтобы они пропали бесследно.

История кота Виктора и его хозяина началась с поста в Facebook. Михаил Галин рассказал о том, что на стадии паспортного контроля его попросили сдать кота в багаж, так как вес животного превышал допустимую величину. Мужчина пошел на хитрость и получил посадочный талон на другого кота, взяв своего питомца в салон самолета.

Авиакомпания "Аэрофлот", в ответ на действия пассажира, аннулировала его бонусные мили и заблокировала счет. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

