Водитель-экспедитор стал самой популярной профессией для пенсионеров

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Профессия водителя-экспедитора стала самой популярной по итогам третьего квартала 2024 года для пенсионеров, пишет RT со ссылкой на аналитиков одной из компаний по подбору персонала.

Средняя зарплата кандидатов на эту должность составляет 109 467 рублей в месяц при полной занятости. Также в топе самых массовых профессий для пенсионеров оказались упаковщики и продавцы.

"Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений, доступных пенсионерам", – добавили эксперты.

В среднем работники могут рассчитывать на 115 385 рублей в месяц, что делает эту должность одну из наиболее высокооплачиваемых для пожилых. При этом средняя зарплата для продавцов составила 47 852 рубля.

Однако лидером среди вакансий для пенсионеров по зарплате стала должность складского работника – стикеровщика, которые в среднем получают 125 тысяч рублей. Кроме того, за 2024 год средние зарплаты увеличились здесь на 66%.

Чуть ниже оценивается должность риелтора, за которую можно получать 124 236 рублей, однако действительный доход будет зависеть от разных факторов, предупреждают аналитики.

Ранее Минфин РФ анонсировал рост пенсии у работающих и неработающих пенсионеров на 7,3%. Индексация ожидается с января 2025 года. При этом выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы впервые с 2015 года.

