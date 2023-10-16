Врач назвал опасную для жизни температуру тела

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Температура тела ниже 35 и выше 39,5 градуса считается опасной для жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Температура тела выше 39,5 уже требует вмешательства. Не исключено, что она может еще больше подняться. Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить.

При такой высокой температуре следует вызвать скорую помощь, чтобы медики оценили состояние заболевшего и помогли ему, подчеркнул специалист. Вместе с тем, по словам врача, слишком низкий показатель на градуснике – это тоже повод для беспокойства.

"Температура ниже 35 уже должна сильно насторожить. Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться", – говорит терапевт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Низкая температура не опасна в моменте, в отличие от высокой. Она опасна, если человек не разглядел причину, заболевание, вызывающее эту температуру. Это заболевание будет как-то развиваться и еще больше вредить человеку.

Ранее россиянам рассказали, сколько по времени в норме может длиться простуда. В целом речь идет примерно о 5–7 днях. Если после этого срока болезнь не отступает, в частности, температура тела продолжает расти, то рекомендуется обратиться за помощью к медикам.

