16 октября, 11:43Общество
Врач назвал опасную для жизни температуру тела
Фото: 123RF/vigenm
Температура тела ниже 35 и выше 39,5 градуса считается опасной для жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
При такой высокой температуре следует вызвать скорую помощь, чтобы медики оценили состояние заболевшего и помогли ему, подчеркнул специалист. Вместе с тем, по словам врача, слишком низкий показатель на градуснике – это тоже повод для беспокойства.
"Температура ниже 35 уже должна сильно насторожить. Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться", – говорит терапевт.
Ранее россиянам рассказали, сколько по времени в норме может длиться простуда. В целом речь идет примерно о 5–7 днях. Если после этого срока болезнь не отступает, в частности, температура тела продолжает расти, то рекомендуется обратиться за помощью к медикам.
Читайте также