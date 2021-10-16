Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице и Московской области в субботу ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Ближе к вечеру пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, по области – 6-11 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду, местами порывами до 12-14 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет близко к климатической норме, 745 мм ртутного столба, содержание кислорода низкое.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.