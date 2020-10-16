Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в предстоящие выходные заморозки и снег маловероятны.
"Мы сегодня ночью в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль – плюс 2 градуса, поэтому то, что пойдет снег, – это маловероятно, речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе. Все дело в том, что температура на поверхности почвы пока еще высокая", – цитирует РИА Новости слова Синенкова.
Синоптик при этом добавил, что в Подмосковье вероятность возникновения заморозков есть, но не большая. По его словам, в целом в Московской области предстоящей ночью столбики термометров будут показывать от 0 до плюс 5 градусов.
"Еще здесь имеет особенное значение то, что заморозки бывают на почве, тем более при тихой погоде, а пока, учитывая то, что атмосферное давление все-таки меняется и скорость ветра сохраняется весьма значительной, то поэтому говорить о заморозках – вероятность есть, но она очень небольшая. Рассчитывать на то, что это будут заморозки, которые приведут к каким-то коллапсам, пока преждевременно", – пояснил Синенков.
Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября. Синоптики сообщили, что в городе прогнозируется порывистый ветер, а также дождь с мокрым снегом.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в центре европейской части России начинается сезон предзимья. Он рассказал, что в этот период будет "борьба между осенью и зимой".
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